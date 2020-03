Criador de La Casa de Papel diz que quarta temporada provocará um 'eletrochoque'

Álex Pina, criador de La Casa de Papel, revelou um pouco sobre o que os espectadores podem esperar na quarta temporada, que será lançada dia 3 de abril na Netflix. "Queríamos produzir um 'eletrochoque'. Nesta temporada, vamos desfibrilar o espectador em seu sofá", afirmou.

O criador da série ainda afirmou que os novos capítulos serão mais selvagens, mais emocionais e provocarão "o maior 'choque' das quatro estações".

"Esta série é como uma montanha-russa. Nesta temporada, tentamos modular e interromper o ritmo para saborear as histórias dos personagens. Em meio ao caos brutal, queríamos fazer uma escalada onde levamos o espectador e, em seguida, provocamos uma descida selvagem. Na segunda metade da temporada, onde realmente o atingiríamos ", diz Álex Pina.

O que esperar da quarta temporada?

Além de continuar jogando com o espectador, "mudando constantemente o roteiro", diz Álex Pina. "Não houve nenhuma pausa e a equipe fez algo épico, que é reabrir a série como fizemos, com grandes marcos de produção, como as filmagens internacionais ou as sequências no centro de Madri", diz ele sobre a série Netflix.