Chef ganhador de reality show morre após diagnóstico de coronavírus nos EUA

O renomado chef Floyd Cardoz, nascido na Índia e radicado nos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira (25), após seu quadro causado por coronavírus se agravou. Ele tinha 59 anos e estava internado no Mountainside Medical Center em New Jersey desde quarta-feira passada.

Neste dia, ele postou uma foto sua já no hospital, pedindo desculpas por uma foto anterior em que, preocupado, contou seus sintomas. "Eu estava muito preocupado com meu estado de saúde". Ele teria viajado e voltado aos Estados Unidos com escala em Frankfurt, na Alemanha.

Nascido em Mumbai, ele se mudou para os Estados Unidos para se dedicar à gastronomia. No fim dos anos 1990, abriu o restaurante Tabla, um dos mais importantes da culinária indiana em Nova York. Ele também estava por trás de casas como North End Grill, Paowalla e Bombay Bread Bar.

Em 2011, ele ganhou a terceira temporada do Top Chef Masters, edição profissional reality show de culinária muito popular nos Estados Unidos, produzido pela Bravo.

Ele deixa mulher, que também era sua parceira de negócios e dois filhos: Peter, 27 anos, e Justin, 22.