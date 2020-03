Ainda não foi dessa vez que o Cascão tomou banho

Você ouviu dizer por aí que o Cascão, da Turma da Mônica, resolveu tomar banho para se proteger do coronavírus? Muita gente ficou surpresa com a imagem compartilhada nas redes sociais que mostrava o famoso personagem (conhecido por não gostar de água) tomando uma ducha. Mas não, ainda não foi dessa vez que ele teve de se molhar por inteiro. As mãos, porém, dizem que ele está lavando…

Em tempo de pandemia, Maurício de Souza o desenhou na frente de uma pia junto com os amigos. A imagem faz parte da campanha da Turma da Mônica que incentiva todos a lavarem as mãos e seguirem os hábitos de higiene recomendados pelas autoridades de saúde para prevenir a transmissão do vírus. “Lavar as mãos salva vidas!”, dizem os personagens na imagem para Cascão. Na legenda, a turma pergunta aos seguidores: “Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus”.

Além de lavar as mãos e limpar os ambientes, outras formas de prevenção durante a pandemia de coronavírus incluem cuidados em cobrir boca e nariz com lenço descartável ou com a parte interior do braço ao tossir ou espirrar, e a permanência em casa, evitando aglomerações.

A propósito: a imagem do Cascão debaixo do chuveiro também é do Maurício de Souza e foi feita em 2015 como uma brincadeira para o dia 1 de abril daquele ano.