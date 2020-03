Vikings: Ator fala sobre temporada final e dá esperança aos fãs sobre o spin-off 'Valhalla'

Enquanto os fãs esperam o final da sexta e última temporada de “Vikings”, um dos atores do elenco principal decidiu fazer suspense e deixar os fãs ainda mais animados para as novidades que chegarão com “Valhalla”, spin-off do drama nórdico previsto para 2021.

Em entrevista ao The New York Post, Clive Standen, que deu vida à Rollo na série, evitou revelar se seu personagem voltaria nos episódios finais, mas acabou deixando novas esperanças.

“Eu não tenho permissão para dizer… Mas Rollo nunca morre. Não podem matar Rollo. Eu acho que sou um dos únicos membros originais do elenco que podem levantar a mão e dizer: 'Eu ainda estou vivo! Ainda está em algum lugar do mundo! Pode-se dizer que o spin-off 'Valhalla' que a Netflix está fazendo com a mesma equipe e o mesmo time vai ser muito emocionante. Quem sabe um personagem possa aparecer nesse programa”, comenta.

Atualmente, Standen estreia na série da NBC, “Council of Dads”, um drama familiar sobre um homem com câncer terminal, que tem medo de deixar seus cinco filhos sem uma figura paterna e decide recrutar seus amigos para agir como um "conselho dos pais" depois que ele se for.