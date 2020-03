Love is Blind é renovada para mais duas temporadas na Netflix

Uma das séries mais bombadas do primeiro trimestre na Netflix ganhou mais duas temporadas para a alegria dos fãs de reality shows. "Love is Blind" ou "Casamento às Cegas", um experimento que une casais que nunca se viram até o altar volta em 2021 para sua segunda jornada e já tem a terceira parte já confirmada.

"The Circle", outra experiência que também caiu no gosto dos brasileiros e está na segunda temporada, também ganhou mais um ano, que deve estrear em 2021. A versão do Brasil, apresentada por Giovanna Ewbank, estreou este mês.

A segunda temporada da série sobre organização de Marie Kondo chega no ano que vem.

Ainda não assistiu à primeira temporada? Conheça os solteiros da primeira temporada e arrisque-se a palpitar: quem formou casal?