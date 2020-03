Atriz do terror 'Hereditary' vira influencer no TikTok e aparece bem diferente

Milly Shapiro, a atriz que interpretou a misteriosa Charlie no filme de terror premiado “Hereditary”, se tornou uma influencer no TikTok com uma aparência e estilo bastante diferente do que estávamos acostumados a ver.

Com 64 millones de seguidores na rede social, a jovem de 17 anos recebe muitos comentários, inclusive alguns que apontam sua semelhança com o ator Gaten Matarazzo, que interpreta a Dustin en “Stranger Things”.

“Na verdade, nós dois temos o mesmo distúrbio ósseo muito raro chamado displasia cleidocraniana, também conhecido como DCC. É super raro, um em um milhão, e afeta os ossos e os dentes, o que pode afetar sua estrutura facial, então pessoas com DCC tendem a se parecer”, explicou aos fãs.

MILLY SHAPIRO (charlie from hereditary) HAS A TIKTOK AND ITS SO ADORABLE pic.twitter.com/O1EHcxUE3H — nicholas (@cutpieced) March 11, 2020

honestly this is adorable and she seems to be living her best life i’m so happy for her @MillyShapiro pic.twitter.com/AiJVzTyXU4 — elena, film thot (@bongjoonhoes) March 12, 2020

Relembre Milly em "Hereditary":