‘O Fantástico Jaspion’ celebra 35 anos com mangá e filme prometidos para breve

“O Fantástico Jaspion”, série do gênero japonês tokusatsu, live-action caracterizado pelo uso de

absurdos efeitos especiais, foi uma verdadeira febre no Brasil tão logo estreou, em 1988, no Clube da Criança, da TV Manchete. Criada originalmente para a televisão japonesa pela Toei Company, a produção teve seu primeiro capítulo exibido por lá 35 anos atrás, entre 15 de março de 1985 e 24 de março de 1986, pelo canal Asahi.

Foram realizados 46 episódios de cerca de 25 minutos, o suficiente para puxar outras franquias dos chamados “metal heroes”, como Jiraiya, Flashman e Jiban. No Japão, a série ocupou o quarto lugar na audiência durante toda a temporada. Já no Brasil, o sucesso foi grandioso, tanto que batia o programa da Xuxa no horário.

Jaspion (Hikaru Kurosaki) trouxe uma lufada de ar fresco a um gênero que já contava com ícones anteriores, como National Kid, Ultraman e Spectreman, mas que careciam de certas qualidades para ganhar as novas gerações.

Predicados que haviam à sobra em “O Fantástico Jaspion”, a começar pelo estiloso visual impresso em tudo, da armadura aos veículos e naves, passando pelos efeitos, a indumentária dos vilões e as locações inóspitas onde aconteciam os duelos. Sua singular mitologia e a empatia de seu protagonista selavam o pacote.

Na saga, o herói luta contra o maligno Satan Goss. Edin, sobrevivente dos profetas galácticos, procura os fragmentos da Bíblia Galáctica, até que encontra um garoto humano que sobreviveu à queda de uma nave. Acreditando nas profecias, intui que o rapaz está predestinado a se tornar o lendário guerreiro. Ele adota o menino, dando-lhe o nome de Jaspion.

JASPION

Nascido em um planeta distante, é resgatado pelo profeta Edin após sobreviver a um acidente espacial em que seus pais morrem. Quando adulto, descobre a ameaça de Satan Goss sobre o universo, prevista na Bíblia Galáctica, e parte em jornada pelo espaço, chegando à nossa Terra.

Aliados

Edin

Eremita e cientista da galáxia, é o último dos profetas que protegem a Bíblia Galáctica

Anri

Androide construída por Edin para acompanhar Jaspion em suas missões

Miya

Bebê alienígena nascida no planeta Beezee, salva da morte por Jaspion e Anri

Boomerman

Ex-estudante de medicina que quer vingar a morte do irmão. Torna-se policial da Interpol e ajuda Jaspion em suas missões

Inimigos

Satan Goss

Nascido do amálgama das energias negativas do universo, é o satanás galáctico, que quer conquistar o universo todo e criar o Império dos Monstros

MacGarren

Herdeiro do Império dos Monstros e arqui-inimigo de Jaspion. Foi encarregado por seu pai, Satan Goss, de espionar o planeta Terra

Kilza

Bruxa galáctica, é requisitada por Satan Goss para ressuscitar MacGaren após sua primeira morte

pelas mãos de Jaspion

Veículos

GAIBIN: veículo espacial que pode se dividir em duas partes

GAIBIN TANQUE: conta com uma arma laser e possui duas perfuratrizes

GAIBIN JET: parte central do veículo que ao se desprender forma um jato

ALLAN MOTO SPACE: pode alternar em modo de voo e de solo, possui dois canhões laser

DAILEON: a nave-mãe onde ficam guardados os outros veículos. Também assume a forma do Gigante Guerreiro Daileon para enfrentar os monstros de Satan Goss

SUPER GIGANTE DE COMBATE INTERPLANETÁRIO

Esse nome aí de cima é o oficial do robô, mas no Brasil ele ficou famoso pela lendária tradução “Gigante Guerreiro Daileon”. Seus ataques clássicos são “Punch Daileon”, “Daileon Kick”, “Libertar Raio Cósmico” e “Golpe Daileon”. No episódio “O Mistério do Pássaro Dourado”, Dorima resiste e Jaspion usa o “Daileon Laser”, que desintegra o monstro.

MANGÁ A CAMINHO

“O Regresso de Jaspion” (Editora JBC), em volume único e 170 páginas, é o nome do mangá que chegará em capa dura e guarda especial por aproximadamente R$ 59,90. A sequência inédita conta com arte de Michel Borges e texto de Fábio Yabu, dupla vendedora do Troféu HQ Mix por “Combo Rangers”. Além disso, uma versão brasileira de Jaspion será lançada em filme pela Sato Company, com atores brasileiros de descendência japonesa. “Jaspion – O Filme”, está em processo de roteiro.