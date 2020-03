Gloria Perez salva Stênio Garcia de demissão e escala ator para novela

Depois de o ator Stênio Garcia ir às redes sociais fazer um apelo por emprego na Globo, a autora Gloria Perez decidiu escalar o veterano para sua próxima novela.

Com mudanças de contrato na emissora carioca, o ator correu risco de ficar desempregado caso não fosse convidado para nenhum papel até o dia 30 de março.

“Recebi um cartão vermelho”, disse o ator em vídeo. “Peço a todos os autores e diretores da Rede Globo que me escalem e me reservem antes do dia 30 de março. Para que eu possa continuar trabalhando. Meu trabalho é minha vida, e dependo disso para me manter vivo”, declarou Garcia.

Gloria Perez, que tem prestígio dentro da platinada, evitou o rompimento de contrato e convidou Stênio Garcia para seu próximo trabalho na TV. A autora já fez a mesma atitude com outros artistas ao longo de sua carreira.