'After Hours': The Weeknd lança novo álbum nesta sexta-feira (20)

O cantor canadense The Weeknd lançou seu novo álbum nesta sexta-feira (20), o "After Hours".

O disco tem 14 novas músicas e já está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify e Deezer. Este é o quarto trabalho de estúdio do artista, depois de My Dear Melancholy (2018), Starboy (2016) e Beauty Behind the Madness (2016).

O álbum conta com a participação de Kevin Parker, do Tame Impala, Oneohtrix Point Never e Metro Boomin.