Silvia Poppovic se afasta do Aqui na Band

A apresentadora Silvia Poppovic anunciou nesta sexta-feira, 20, que vai se afastar do Aqui na Band a partir da próxima segunda-feira, seguindo uma decisão da direção da Band. A medida é uma precaução de combate ao avanço do coronavírus. "Vou morrer de saudades", disse a apresentadora.

A apresentadora, que acabou de completar 65 anos, disse que pretende fazer o programa de sua residência. Ela revelou que já sugeriu a criação do quadro "Em casa com a Silvia". "A gente tem que continuar se comunicando, respeitando as medidas de segurança", declarou.

“Vários colegas já estão afastados, eu ainda resisti. Se a gente anda pelos corredores da Band, não parece a mesma emissora. Nós estamos trabalhando com pouca gente para conter qualquer tipo de problema que possa haver. Mas tem um corte pela idade, embora eu tenha estado de saúde maravilhoso, graças ao meu investimento pessoal nos últimos anos, de emagrecer e cuidar muito da saúde”, disse Silvia no programa desta sexta. Assista ao vídeo acima.

Fique por dentro

O infectologista David Uip, coordenador do centro de contingência da doença, explicou ao Bora SP, da Band, que o COVID-19 é mais preocupante para pessoas com mais de 60 anos e, ainda mais especialmente, para as que tenham acima de 80 anos, e apresentem quadros de doenças associadas, como diabetes, problemas cardíacos, imunodrepessão ou que estejam em tratamento oncológico. Veja essa e outras respostas de Uip sobre a pandemia no vídeo abaixo: