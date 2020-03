Mais de 70 artistas compõem programação do festival online 'Fico em Casa'

Com as aglomerações de mais de dez pessoas desencorajadas por todo o Brasil e diversos outros países, centenas de shows musicais e outras atividades culturais foram canceladas ou adiadas. No entanto, artistas pelo mundo têm utilizado as redes sociais para diminuir a barreira que os isola de seus fãs.

Entre 24 e 27 de março, o festival "Fico em Casa BR" reunirá, de forma remota, um line-up de 70 artistas brasileiros que farão apresentações ao vivo, transmitidas por lives no Instagram.

A programação dura mais de 40 horas, e traz nomes como Daniela Mercury, Maria Gadú, Emicida, Adriana Calcanhotto, Rennan da Penha, Lucas Silveira e Valesca Popozuda.

Também tem espaço para artistas menos conhecidos no mainstream, como Giovani Cidreira, a banda Menores Atos e Luedji Luna.

Tudo vai rolar no perfil oficial do festival no Instagram, @fistivalficoemcasabr.