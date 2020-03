TNT exibe maratona com quatro filmes da série Harry Potter neste sábado

Aos potterheads isolados em casa, nada temam: tem maratona com quatro filmes do universo Harry Potter neste sábado, 21 de março.

Além de três títulos protagonizados pelo bruxinho, há ainda o primeiro filme da série "Animais Fantásticos", que abre a maratona a partir das 15h30.

O filme é baseado em "Animais Fantásticos e Onde Habitam", em que a autora JK Rowling contextualiza alguns dos seres mágicos que se tornaram rotina na trama de Harry Potter em seus anos em Hogwarts.

Depois da estreia do professor Newt Scamander no cinema, se seguem três títulos que têm Harry, Hermione e companhia como protagonistas absolutos, incluindo os filmes que encerraram a franquia no cinema.

Veja programação e sinopse:

15h30: Animais Fantásticos e Onde Habitam

Baseado no livro de JK Rowling, este não é um prequel nem uma sequência da série Harry Potter, mas uma extensão do mundo mágico. O vencedor do Oscar Eddie Redmayne interpreta Newt Scamander, o magizoólogo mais destacado no mundo mágico. Em 1926, Scamander acabou de completar uma excursão global para encontrar e documentar uma variedade de criaturas mágicas. Ao chegar a Nova York para uma breve escala, ele poderia ter ido e vindo sem incidentes.

17h50: Harry Potter e a Ordem da Fênix

Após um verão desastroso, Harry volta para o seu quinto ano em Hogwarts, um dos mais difíceis que terá de encarar. Pouquíssimos alunos e pais acreditam nele ou em Dumbledore sobre a volta de Voldemort, e uma série interminável de artigos circula dizendo que eles estão completamente malucos. Ainda por cima, Dolores Umbridge, a nova professora de Defesa Contra as Artes das Trevas, prova ser a pessoa mais repugnante que Harry já conheceu.

19h50: Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1

Na primeira parte de sua sétima e última aventura, Harry, Ron e Hermione partem em uma missão perigosa para desvendar o segredo da imortalidade e poder de destruição de Voldemort – as Horcruxes. Sozinhos, sem a orientação de seus professores ou a proteção de Dumbledore, os três amigos agora precisam uns dos outros mais do que nunca. Mas existem Forças Obscuras entre eles ameaçando separá-los. Ao mesmo tempo, o mundo da magia se tornou um lugar perigoso para todos os inimigos do Senhor das Trevas. A guerra há muito tempo temida começou e os Comensais da Morte de Voldemort assumiram o controle do Ministério da Magia e até mesmo de Hogwarts, aterrorizando e capturando qualquer um que tente enfrentá-los. Mas o prêmio mais cobiçado por eles ainda é o mais valioso para Voldemort: Harry Potter. O Escolhido se torna o alvo e os Comensais procuram Harry freneticamente, para levá-lo a Voldemort… vivo. A única esperança de Harry é achar as Horcruxes antes que Voldemort o encontre.

21h30: Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2

A saga que marcou uma geração chega ao fim na segunda parte do capítulo final de Harry Potter. Após a primeira parte, em 2010, a última aventura do bruxinho culmina com a emocionante batalha final entre "O Menino que Sobreviveu" e o obscuro Lord Voldemort (Ralph Fiennes).