Poemas Presos: Livro traça caminho metafórico para a poesia de Rafael Cavalcanti

“Poemas Presos” é um livro extremamente subjetivo e pessoal. A envolvente narrativa nos faz mergulhar em sensações que o autor, Rafael Cavalcanti, força por meio de discussões e questionamentos internos.

Diferente de outros livros de poemas publicados, onde os textos se apresentam de maneira solta e independente, a história é contada através de um caminho linear e metafórico.

Com um único personagem, a edição, em capa dura, é acompanhada de páginas pretas, com o texto manualmente datilografado na cor branca. “Sinto que o tempo não morrerá, mas os sentimentos já não estão tão mais presos assim. Nem nós. Nós? Acho que devemos ser do tempo. Com todo o amor que tenho. Até”, escreveu o autor na dedicatória.

“POEMAS PRESOS” RAFAEL CAVALCANTI EDITORA WI, R$ 65. Para comprar, clique aqui.