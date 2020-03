Netflix revela todas as cenas mais sexys de Toy Boy

A Netflix lançou recentemente mais uma série espanhola de sucesso. Toy Boy, que está entre as mais vistas no Brasil, é repleta de momentos intensos. Inclusive, alguns são muito sexys. É por isso que a plataforma decidiu revelar quais são as cenas que pegam fogo.

As cenas que pegam fogo em Toy Boy 🔥 Ep1: 2:45 – 3:11

🔥 Ep1: 10:11 – 11:19

🔥 Ep1: 1:14:11 – 1:15:19

🔥 Ep2: 5:21 – 6:06

🔥 Ep3: 57:13 – 59:07

🔥 Ep4: 27:54 – 28:38

🔥 Ep4: 56:58 – 58:38

🔥 Ep5: 37:20 – 38:28 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 15, 2020

Sobre Toy Boy

“Após anos de prisão, um stripper ganha liberdade condicional e tenta provar, antes do novo julgamento, que sua amante armou para incriminá-lo pelo assassinato do marido”, diz a sinopse oficial. A série tem em seu elendo Jesús Mosquera, Cristina Castaño e María Pedraza, que já esteve em La Casa de Papel e também Elite.