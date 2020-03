Fogaça anuncia fechamento de todos restaurantes por tempo indeterminado

O chef de cozinha Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, anunciou em seu perfil do Instagram que vai encerrar as operações de seus restaurantes a partir desta quarta-feira, 18.

A decisão é por tempo indeterminado e afeta os restaurantes Sal Gastronomia, Sal Grosso e Cão Véio.

Fogaça anunciou a medida em um vídeo publicado na rede social. "Todo mundo tem que ter essa conscientização de fazer quarentena até surgirem novas informações sobre como combater o vírus", disse.

"Se conscientizem! Fiquem em suas casas tranquilos que tudo vai passar rápido", acrescentou. "Tenho fé que, em breve, estaremos juntos no restaurante comendo muito bem e felizes".