Banda Boogarins disponibiliza download gratuito do novo single

Enquanto ajeita detalhes do álbum “Manchaca”, com gravações feitas durante sua estada no Texas (EUA), o Boogarins disponibilizou para audição e download em seu site o single duplo “Fefel 2020”. Traz dois sons compostos e cantados pelo baixista Raphael Vaz.

Fefel é o apelido do integrante, que surge protagonizando “Inocência” e “Tanta Coragem”. Estes e os demais registros do álbum são sobras dos processos de gravação do terceiro e quarto trabalhos da banda goiana, “Lá Vem a Morte” e “Sombrou Dúvida”.

Para ouvir e baixar os singles de "Fefel 2020", clique aqui.