Em tempos de isolamento, conheça museus que oferecem visitas online a suas coleções

Com a pandemia do novo coronavírus, o melhor jeito de tentar frear sua disseminação é sair às ruas o mínimo possível. Aderir ao isolamento voluntário, no entanto, não significa que vamos parar no tempo. Os meios digitais servem para um monte de futilidades, mas também para adquirir cultura e se entreter com coisas que valem a pena. Os mais apreciados museus do mundo, por exemplo, podem ser visitados online. Sabia? Aproveite para conhecê-los (clique nos nomes para acessar os portais).

Google Arts & Culture

Aqui, temos uma espécie de cardápio com dezenas de museus e galerias no mundo todo para explorar.

Museu Casa Portinari

O centro cultural que fica em Brodowski, São Paulo, oferece um passeio digital em seu site.

Museu do Louvre

Fechado por causa da pandemia, é lá que fica a Monalisa, do mestre Da Vinci. No entanto, seu conteúdo feito de inúmeras galerias pode ser acessado pelo site oficial, com visão 360º.

Metropolitan Museum of Art

O renomado Met, de Nova York, também pode ser visitado pela internet. Estão lá obras de Van Gogh, Pollock e Vermeer, como parte dos tours virtuais. Veja o acervo!

Museu de História Natural

Fica em Washington D.C., e também está fechado. As mostras permanentes e temporárias e todas as salas, porém, estão abertas para visitas online.

Museu da Imagem e do Som

O museu que é motivo de orgulho para o paulistano exibe sua coleção virtualmente, com informações sobre as peças dos acervos museológico e bibliográfico. Vai lá!

Museu do Vaticano

Com mais de duas mil mortes confirmadas pelo covid-19, a sede da Igreja Católica não pode bobear e segue fechada. Mas o site oficial disponibiliza uma experiência imersiva pela Capela Sistina e o museu da igreja.

Pinacoteca de Brera

O acervo da pinacoteca em Milão seguirá disponível online durante o período de fechamento do espaço, por enquanto determinado até 3 de abril.

Museu Arqueológico de Atenas

Nem tudo está no site, mas vale a pena apreciar parte da coleção disponibilizada, acompanhada de imagens e descrições.

British Museum

São mais de oito milhões de peças acolhidas no acervo de um dos mais importantes museus do mundo. Algumas podem ser admiradas remotamente nesta página.