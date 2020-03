Marília Gabriela dispensa funcionárias para quarentena: 'Eu as amo'

A jornalista Marília Gabriela decidiu dispensar suas funcionárias para que fiquem em quarentena por causa da pandemia do coronavírus. Os detalhes da decisão foram escritos pela própria apresentadora nas redes sociais. Belmira, que é secretária da jornalista desde 1993, Rita, empregada da casa há 15 anos, e Maria Odete, que foi babá de Theodoro, filho de Gabi, e virou cozinheira depois, deverão ficar em casa até a situação se normalizar.

"Eu sempre fui considerada uma pessoa independente. Sou mesmo, sob vários pontos de vista. Mas para chegar a isso, dependi e ainda dependo da eficiência e do profissionalismo de outras mulheres batalhadoras. Eu as amo, e hoje liberei as três para que fiquem em suas casas com suas famílias enquanto não estivermos oficialmente livres do risco de sermos contaminados pelo coronavírus", afirmou.

Marília Gabriela garantiu que a dispensa é momentânea e que vai continuar acertando os honorários com as funcionárias. "Vou continuar pagando seus salários e benefícios, porque é o correto a se fazer. Enquanto isso vou aprender a cuidar da casa e de mim mesma. Sempre é tempo de ser independente de verdade, concordam?", avaliou em texto no perfil oficial dela no Instagram.

A apresentadora aproveitou a oportunidade para fazer um alerta aos seguidores: "Previnam-se, amores meus, o quadro evolutivo desse vírus não é invenção ou brincadeira. Cuidem-se e respeitem seus semelhantes", concluiu.