Luísa Sonza lança clipe para canção 'Braba'

A cantora Luísa Sonza lançou, nesta semana, o single "Braba", primeiro de uma nova "era" que antecipa o lançamento de seu segundo álbum.

Nesta quarta-feira (18), a gaúcha liberou o videoclipe da nova canção. O vídeo de apenas 2 minutos e 16 segundos é co-dirigido pela própria artista, e tem inspirações claras no musical "Chicago" e no recém-lançado longa "As Golpistas".

Luísa começa o vídeo como uma stripper, dançando em um clube junto a outras garotas, com executivos observando. Ao longo da canção, os homens presentes no cenário começam a sofrer ataques, e aparecem caídos no chão ao lado de copos e garrafas quebrados.

“A ideia e conceito criativo do clipe quiseram mostrar Luísa com sensualidade, poder irreverente, mas sem perder sua essência e sua preocupação nas mensagens que transmite: falar sobre universo feminino e não apenas isso, enaltecer a força e liberdade que todas as mulheres possuem”, comenta o diretor Jacques Dequeker, em comunicado à imprensa.

Confira o videoclipe de "Braba":