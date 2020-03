Em quarentena e sem sintomas, Erasmo Viana revela cuidados com Gabriela Pugliesi

O influenciador digital Erasmo Viana, marido de Gabriela Pugliesi e ex-participante de O Aprendiz, revelou em entrevista ao Aqui na Band que aguarda resultado do exame para saber se está com o coronavírus, assim como sua mulher, e tem tomado cuidados dentro de casa.

“Como os exames estavam em prioridade para quem tinha os sintomas, eu acabei fazendo o exame só ontem no Einstein, e o resultado deve sair em até 6 dias úteis”, revelou.

Erasmo esteve no casamento na Bahia onde o Covid-19 se espalhou para alguns convidados, inclusive para Gabriela Pugliesi, com quem ele é casado. A influenciadora foi diagnosticada com o novo coronavírus e está em isolamento domiciliar.

Morando na mesma casa, o casal teve que mudar a rotina para evitar o contágio: “Assim que ela descobriu, a gente começou a dormir em quartos separados e se isolar. Até agora eu não apresentei sintoma nenhum, estou fazendo minhas coisas, mas não saio de casa”, contou.

Além de dormir separados, o influenciador revelou que cuidados estão sendo tomados com talheres, comida e toalhas para evitar que ele seja contaminado por Pugliesi.

Veja entrevista abaixo: