Soltos em Floripa: Reality de pegação e treta da Amazon divulga perfis dos participantes

"Soltos em Floripa", reality show brasileiro que será exibido pela Amazon Prime Video, divulgou nesta terça-feira (17) seu elenco. Com um quê de "De Férias com o Ex", que é o carro-chefe da MTV, a série vai reunir oito solteiros na ilha para conviverem em festas e baladas, resultando, é claro, em treta e pegação.

Também produzida pela Floresta, responsável pelo "De Férias…", o diferencial da série é que as desventuras do elenco de anônimos receberá comentários de celebridades de perfis muito distintos, em episódios exclusivos batizados como "A Resenha".

A estreia é em 20 de março.

Veja os perfis:

Beatriz Garcia, gerente administrativa, 26 anos, Santos (SP)

Fez um ano de intercâmbio na Austrália, antes de se formar em Direito. Trabalha na empresa do pai, pensa em cursar Psicologia e não perde as principais baladas de fuk, sertanejo e eletrônico na Baixada Santista.

Beatriz / Divulgação/Amazon Prime Video

João Mercuri, empresário, 27 anos, Campinas (SP)

Formado em Marketing, criou sua própria empresa, que organiza expedições de pesca na Amazônia. Nos intervalos entre as viagens, está sempre cercado pelos amigos e nunca dispensa um barzinho ou uma balada sertaneja.

João / Divulgação/Amazon Prime Video

Luan Cavati, vendedor, 26 anos, Vitória (ES)

Formado em Logística, morou na região sul do país e em São Paulo, antes de voltar para Vitória. Sonha em empreender para conquistar sua independência e se diverte nas baladas de funk, eletrônico e pagode.

Divulgação/Amazon Prime Video

Murilo Dias, promoter de eventos, 28 anos, Brasília (DF)

Não concluiu o ensino superior e saiu cedo de casa para realizar trabalhos de modelo e promoter. Sonha em oferecer um bom futuro às suas duas filhas e está sempre pronto para mostrar seus passinhos nas noitadas de funk.

Murilo / Divulgação/Amazon Prime Video

Nathália Gomes, estudante, 24 anos, Goiânia (GO)

Começou a estudar Engenharia, mas logo desistiu e preferiu fazer o curso de Direito. Sempre que pode, sai para beber, dançar e paquerar em festas e nas principais baldas de sertanejo e funk.

Divulgação/Amazon Prime Video

Ramon Bernardes, empresário, 25 anos, Rio de Janeiro (RJ)

Mora em Niterói e sempre sonhou em se tornar atleta de jiu-jitsu. Convencido pela família, se formou em Administração e nas folgas sempre pode ser encontrado nas praias e nas noitadas cariocas.

Ramon / Divulgação/Amazon Prime Video

Taynara Nunes, estudante, 22 anos Sorocaba (SP)

Estudou Odontologia e Biomedicina antes de se decidir pelo Marketing. Atualmente, trabalha em agência, administra uma loja virutal e se joga nas baladas de sua região, principalmente nas de funk e hip-hop.

Taynara / Divulgação/Amazon Prime Video

Thais Pereira, modelo, 21 anos, São Paulo (SP)

Abandonou o curso de Nutrição pelo sonho de ser modelo fotográfico e trabalhar em eventos corporativos. Dificilmente fica em casa no tempo livre e adora ira para baladas com os amigos sem ter hora para voltar.

Divulgação/Amazon Prime Video

A Resenha

Os episódios de Soltos em Floripa: A Resenha terão 30 minutos e estarão disponíveis no serviço na terça-feira após o lançamento de cada novo episódio. A cantora e drag queen Pabllo Vittar, o ator Felipe Titto (que foi host da versão brasileira do "Are You the One?" em duas temporadas), o cantor sertanejo Mariano, a cantora e compositora carioca MC Carol, e os influenciadores digitais John Drops e Bianca Andrade (sim, a Boca Rosa, um dos destaques do "Big Brother Brasil 20").