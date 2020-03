Cinema não tem estreias nesta semana; veja longas adiados

A área cinematográfica também está sentindo os efeitos da crise relativa a pandemia do coronavírus. Muitos lançamentos foram adiados e gravações chegaram a ser interrompidas. Tudo está valendo para tentar impedir uma catástrofe ainda maior por causa da covid-19 e, para isso, é necessário o distanciamento social imediato.



Entre as estreias previstas para os próximos meses, veja alguns filmes que tiveram data de lançamento adiadas:

Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

Premiado documentário de Barbara Paz sobre o cineasta Hector Babenco.

De Perto Ela Não É Normal

Comédia dirigida por Cininha de Paula e protagonizada por Suzana Pires.

Mulan

A versão em live-action da animação da Disney teve estreia adiada, sem data prevista para novo lançamento.

Três Verões

Dirigido por Sandra Kogut e com Regina Casé como protagonista, o filme estava agendado para estava programado para estrear no dia 19 e de março, mas foi adiado, sem data prevista para entrar em circuito.

007 – Sem Tempo Para Morrer

O novo filme da Franqui James Bond teve a estreia mundial adiada de abril para o dia 19 novembro deste ano. Dirigido por Cary J. Fukunaga, este é o quinto da saga protagonizado por Daniel Craig

No Gogó do Paulinho

A comédia nacional com Maurício Manfrini e Cacau Protásio, dirigida por Roberto Santucci, teve lançamento adiado, mas com expectativa de chegar aos cinemas ainda este ano.

Um Lugar Silencioso – Parte 2

A aguardada segunda parte do suspense escrito e dirigido por John Krasinski.

A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais

O lançamento dos dois filmes baseados no caso Richthofen.

Trolls 2

A Universal Pictures anunciou que a animação teve data de estreia adiada.

Aos Olhos de Ernesto

O filme tem Ana Luiza Azevedo com o ator uruguaio Jorge Bolani. Na trama, um ex-fotógrafo tenta se reinventar enfrentando os desafios e limitações da idade avançada.

Eu Sinto Muito

O filme que aborda a questão de transtornos sociais, dirigido por Cristiano Vieira e com Juliana Schalch e Rocco Pitanga no elenco.

Desafio de um Campeão

Filme italiano sobre um jogador de futebol imprevisível e o professor contratado para educá-lo deve chegar somente em outubro. Protagonizado por Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi, tem direção de Leonardo D'Agostini.

Velozes e Furiosos 9

O novo filme da saga protagonizada por Vin Diesel adiou sua estreia, devendo ganhar nova data somente ano que vem. Provavelmente em 2 de abril de 2021.

Gravações interrompidas

Missão Impossível 7

As gravações do sétimo longa-metragem da franquia protagonizada por Tom Cruise foram interrompidas, principalmente porque o trabalho estava em andamento em Veneza, na Itália, país que enfrenta o ápice da infestação da covid-19.

Matrix 4

O novo filme da saga de ficção científica protagonizada por Keanu Reeves teve as gravações encerradas por causa do coronavírus.

A Pequena Sereia

Outra grande aposta da Disney, o live-action da animação teve suas gravações interrompidas. A direção está sob o comando de Rob Marshall e tem Halle Bailey no papel da Pequena Sereia.