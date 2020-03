Blake Lively e Ryan Reynolds anunciam doação de US$ 1 milhão para ações contra coronavírus

Blake Lively e Ryan Reynolds, conhecidos pelo bom humor em postagens nas redes sociais, resolveram falar muito sério sobre a pandemia do coronavírus. O casal de atores revelou nesta segunda-feira (16) a doação de US$ 1 milhão (com a cotação de hoje, o equivalente a mais de R$ 5 milhões) ao Food Banks Canada e o Feeding America, organizações que distribuem alimentos para pessoas em vulnerabilidade social.

"Covid-19 impactou brutalmente pessoas idosas e famílias de baixa renda. Ryan e eu estamos doando US$ 1 milhão para ser dividido entre as duas organizações. Se você pode doar, essas organizações precisam da nossa ajuda", disse Blake em um post no Instagram.

A atriz também reforçou a importância sobre o distanciamento social. "Embora nós devamos nos distanciar para proteger aqueles que não têm a oportunidade de fazer quarentena voluntária, nós podemos nos manter conectados. Lembrem-se daqueles que estão sozinhos e isolados. Facetime, Skype, façam vídeos".

Como o casal não resiste a uma piada, ela terminou o apelo dizendo que o marido estava tentando se distanciar da mãe dela. "Alguém avisa o Ryan que 'distanciamento emocional' da sogra dele não vale", brincou ela.

Ryan, por sua vez, incluiu o ator australiano Hugh Jackman na piada em seu post e deu um número de telefone fictício para que os fãs pudessem falar com ele, que "está isolado e com necessidade de se conectar".