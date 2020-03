Banda italiana Turilli/Lione Rhapsody adia turnê no Brasil

A banda Turilli/Lione Rhapsody, que começaria turnê no Brasil nesta terça-feira (17), anunciou o adiamento dos shows em quatro capitais por conta do avanço do coronavírus.

Leia mais:

Terno Rei: ‘Queremos continuar evoluindo do jeito que temos feito, de maneira sólida’

Caravaggio 2: Milo Manara se concentra nos últimos anos do pintor

“Estamos tristes por termos de anunciar que teremos de adiar o restante de nossa tour latino-americana por causa do Coronavírus. A apresentação no festival Hell and Heaven será a última nesta tour antes de retornarmos a nossas casas. Remarcaremos a tour para o decorrer do ano. Estejam bem”.

Liderada pelo vocalista Fabio Lione e pelo guitarrista Luca Turilli, colegas na banda de power metal Rhapsody of Fire, a Turilli/Lione foi criada em 2018.

Os shows seriam em Porto Alegre, Curitiba, Rio e Brasília. Novas datas serão anunciadas em breve.