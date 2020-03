Artistas apoiam campanha contra coronavírus em SP

Atores e atrizes com mais de 60 anos se juntaram campanha do Governo de São Paulo de prevenção e combate ao novo coronavírus. Nesta terça-feira (16), artistas contribuíram com depoimentos para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social para coibir a transmissão de Covid-19.

O conjunto de ações do Estado ganhou a adesão de nomes como Odilon Wagner, Luiz Guilherme, Solange Couto, Tânia Bondezan e Juca de Oliveira, que deram recados sobre a importância de se resguardar durante a ocorrência da pandemia.

A campanha é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação e conta com apoio da Secretaria de Economia Criativa que ajudou a mobilizar os artistas.

Os depoimentos dos atores e atrizes estão disponíveis nos canais oficiais do Governo de SP (governosp) em redes como YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Os vídeos também podem ser distribuídos por serviços de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram.

“Estou no grupo dos mais vulneráveis ao coronavírus. Se você faz parte da faixa etária que eu pertenço, assim como eu, passe a ficar em casa. Não frequente lugares públicos onde tenha muita gente ou aglomerações. Vamos juntos seguir para vencer esse vírus e essa doença”, afirma Solange Couto, 63, em um dos depoimentos.