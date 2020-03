A nova série da Netflix que todo grupo de amigas deveria maratonar

No momento, a Netflix é uma das grandes pedidas para todos aqueles que estão em casa. No entanto, uma série digna de maratona deixará todo mundo com saudades das aventuras com os amigos, amigas e amigues!

Comparada a “Girls”, de Lena Dunham, a nova produção mexicana intitulada “Desenfrenadas”, está sendo elogiada nas redes sociais e já recebeu nota 7,1 no IMDb.

Acabei de terminar Desenfrenadas e já necessito de uma segunda temporada — Julia ‎ (@ghostrivert) March 17, 2020

A série de 10 episódios que chegou ao streaming recentemente conta a história de um grupo de amigas que decide fugir pegando a estrada. No entanto, não será tão fácil esquecer os problemas já que uma nova e inesperada passageira provoca uma mudança de planos deixando-as na mira de um revólver.

Com classificação etária para maiores de 16 anos, a ficção é protagonizada pelas atrizes Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe e Coty Camacho.

Confira o trailer: