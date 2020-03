4 filmes e musicais para aproveitar o sinal aberto da Disney Channel

Em tempo de isolamento social para evitar pico de coronavírus, alguns canais por assinatura abriram seus sinais para ajudar na informação e prevenção contra a covid-19. Mas, como as crianças também estão em casa, entretenimento também é importante nesse período.

A Disney Channel fica com sinal aberto até 31 de março. Os musicais – séries e filmes – , que revelaram estrelas como Demi Lovato, Selena Gomez e Miley Cyrus, são a marca do canal e estarão disponíveis nesse período até para quem não é assinante.

BIA

SÉRIE

segunda a sexta, às 19h

Disney Bia é a história de um grupo de jovens que descobrem, compartilham e desenvolvem seus talentos no Fundom, um lugar de encontro e expressão para a criação de conteúdo online. Produzida na Argentina, é protagonizada pela brasileira Isabela Souza. A segunda temporada estreou na segunda (16).

ZOMBIES 2

FILME

exibido nesta quarta-feira (18), às 20h30, sábado (21), às 20h e domingo (22), às 13h

No primeiro filme, uma líder de torcida popular se apaixona por um jogador de futebol americano. No segundo filme, surge um novo grupo composto por lobisomens que vão desafiar o equilíbrio entre humanos e os zumbis.

DESCENDENTES 3

FILME

exibido nesta terça-feira, às 20h30

Descendentes conta a história dos filhos adolescentes de alguns dos vilões mais célebres da Disney: Mal (filha de Malévola), Evie (filha da Rainha Má), Carlos (filho de Cruella de Vil) e Jay (filho do Jafar). Nessa história, eles encontram novos parentes de vilões para levar para Auradon.

ME ENCONTRA EM PARIS

SÉRIE

segunda a sexta, às 20h

Aqui, o foco são as coreografias belíssimas e não performances vocais. A série conta a história de uma princesa e bailarina russa do século 20, que viaja no tempo e chega na Paris de 2018.