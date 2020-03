Shows avulsos do Lollapalooza Brasil serão remarcados

Com o adiamento do festival Lollapalooza Brasil para dezembro, os concertos avulsos de artistas do festival também terão novas datas, ainda por anunciar.

As chamadas Lolla Parties ocorrerão, segundo a organização, "no mesmo período" que o festival – próximo a 4, 5 e 6 de dezembro.

Devido ao adiamento do Lollapalooza Brasil para os dias 4, 5 e 6 de dezembro, estamos trabalhando para reprogramar as Lolla Parties para o mesmo período. Mais detalhes serão divulgados em breve. pic.twitter.com/bkoQ5sZhXL — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 16, 2020

O motivo das mudanças é a pandemia de coronavírus, que já atinge mais de 100 pessoas no Brasil.

As edições do Lolla Argentina e Chile também foram adiadas. Os eventos em Buenos Aires e Santiago estavam marcados para os dias 27, 28 e 29 de março.

Na programação dos três países estarão artistas como Guns N’ Roses, Lana Del Rey, Travis Scott, Strokes, Gwen Stefani, Martin Garrix e outros. Mudanças são esperadas no line-up do festival, porém, segundo a organização, os três atos principais estão mantidos: o rapper Travis Scott, a banda de rock clássico Guns N' Roses, e o grupo de rock alternativo The Strokes.