Apesar de sintomas, Luan Santana testa negativo para coronavírus

Luan Santana comemorou seu aniversário de 29 anos em um show no município de São Pedro no interior de São Paulo, em um show com mais de 8 mil pessoas, neste último sábado, 14.

Veja também:

Coronavírus: passageiro pode cancelar viagem sem custo?

Bovespa tem novo ‘circuit breaker’ após queda de mais de 12%

Nas imagens exibidas na estreia do 1º Jornal, o cantor, que esteve recentemente nos Estados Unidos, disse que não estava se sentindo muito bem. Após apresentação, ele fez exame e testou negativo para o coronavírus.