Lojas dão descontos a clientes que votarem no Paredão do BBB

Com a formação dos paredões eliminatórios a cada domingo no Big Brother Brasil, fãs do reality show pelo país se reúnem em mutirões e campanhas para retirar ou manter um participante dentro do jogo. Neste domingo (15), os "brothers" Babu Santana, Pyong Lee e Rafa Kalimann estão no páreo e um deles deve sair na terça-feira (17).

Mas não é só o espectador comum que se anima com a competição: lojas e pequenos comerciantes também entram no jogo e oferecem descontos e outros benefícios a quem votar ou ajudar a eliminar certo participante.

Fãs do programa também sorteiam suas próprias artes e objetos novos a usados para incentivar o voto.

A loja de camisetas esportivas FutebolNews foi uma das que propuseram sorteio de seus produtos caso um participante em específico seja eliminado no programa de amanhã.

ATENÇÃO! Se o Pyong for eliminado do BBB terça-feira, vamos fazer um sorteio de CINCO camisas aqui no FutebolNews. Vamos tirar esse coreano ridículo. #ForaPyong — FutebolNews (@ofutebolnews) March 16, 2020

A artista paraense Fran Farias, da marca Sagita Collage, entrou na onda e anunciou sorteio de alguns de seus produtos para quem cumprir uma série de requisitos, inclusive votar no "brother".

A hamburgueria paulistana Win Back Burguer, localizada no Itaim Bibi, também oferece 10% de desconto a quem votar no paredão na frente do garçom nesta segunda-feira (16). O desconto também é válido para pedidos em delivery.

Se você for na @winbackburger e votar no Pyong na frente do garçom (te damos acesso ao wi-fi, fique tranquilo), ganha 10‰ de desconto no total da sua conta. Válido para amanhã a partir das 17h30. #ForaPyong Rua Clodomiro Amazonas, 373, Itaim Bibi — Gabriel Fuhrmann (@gabrielfuh_) March 16, 2020

O que achou da iniciativa?