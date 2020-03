Grey's Anatomy: Alguém está confiante de que a série chegará ao fim em 2021

Com a 16ª e 17ª temporada confirmadas, “Grey's Anatomy” pode estar chegando ao fim em 2021. A hipótese está pairando no ar depois que um dos atores afirmou estar bastante “confiante” de que o drama se aproxima do ultimo episódio.

"No momento, temos mais a 17ª temporada fechada e me sinto bastante confiante de que é onde terminará, eu acho isso pelas conversas que tive com as pessoas”, afirmou Giacomo Gianniotti, que interpreta Andrew DeLuca, em entrevista à US Weekly.

Apesar da declaração, o ator sabe que as coisas podem se estender caso a produção deseje por mais temporadas.

“Então, novamente, o estúdio e os criativos amam o programa e querem que ele continue para sempre. Temos uma fórmula muito clara. Somos um programa que faz muitos comentários políticos. Temos problemas reais e não faltam problemas que precisam ser discutidos. No que diz respeito aos escritores, eles poderiam escrever para sempre, porque não há pessoas pequenas o suficiente no mundo que não tenham uma voz grande que precise de um megafone. Fornecemos isso a cada ano”, explicou.

Atualmente, as gravações do drama médico estao suspensas devido ao coronavírus!