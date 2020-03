Globo suspende gravações de novelas por conta do coronavírus

A Globo resolveu suspender as gravações de novelas e séries para evitar a propagação do novo coronavírus.

A emissora confirmou ao colunista Mauricio Stycer, do Uol, que suspendeu as gravações de "Amor de Mãe", novela das 21h, "Nos Tempos do Imperador", próxima novela das 18h, "Um Lugar ao Sol", próxima das 21h, e da série "Anjo de Hamburgo".

As filmagens foram suspensas por pelo menos uma semana. De acordo com o portal, não houve casos confirmados da doença dentro dos estúdios Globo no Rio de Janeiro.

Ainda não há informações se as gravações das novelas das 18h e 19h também terão alterações. A Globo realiza uma reunião nesta segunda-feira (16) para definir como ficará a grade da emissora nos próximos dias.

Neste domingo (15) e segunda-feira, algumas mudanças já foram feitas na programação da TV. O "Domingão do Faustão" e "Encontro com Fátima Bernardes" não tiveram plateia. O "Mais Você", com Ana Maria Braga, também foi suspenso nesta manhã e deu lugar a mais horas de transmissão do "Bom Dia SP", "Bom Dia Brasil" e "Jornal Hoje."