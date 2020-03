Ator britânico Idris Elba é mais uma celebridade com covid-19

Idris Elba é mais um famoso a ser contaminado pelo novo coronavírus. O ator britânico publicou um vídeo em sua conta no Twitter onde afirmou que seu resultado foi positivo.

No entanto, Elba não apresentou sintomas da covid-19. Ele resolveu se submeter a exames depois que descobriu que possivelmente teria se exposto ao vírus.

"Fiquem em casa, pessoal, e sejam pragmáticos. Vou manter vocês atualizados. Sem pânico", disse o ator.

No Brasil, Fernanda Paes Leme informou na manhã desta segunda-feira que seu exame deu positivo depois de ela ter ido ao casamento de Marcella Minelli, irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, na Bahia.

Pugliesi se contaminou, assim como Preta Gil, que cantou no casamento e a influenciadora Shantal Verdelho. O filho de Shantal, Filippo, de um ano, também está doente.

Outro artista brasileiro em isolamento é o cantor Di Ferrero.

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, estão em quarentena em um hospital na Austrália, onde estavam filmavam a cinebiografia de Elvis Presley.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020