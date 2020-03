Amazon Prime Video: esta é a mais recente - e mais esperada - estreia da plataforma

Entre as estréias mais esperadas deste ano está Hunters, a nova série da Amazon Prime Video. O programa, que tem Al Pacino como protagonista, marca o retorno do ator à televisão, 17 anos depois da minissérie Angels in America, da HBO.

Inspirada em acontecimentos reais, Hunters conta a história de um grupo que mora na Nova York em 1977 e descobre que centenas oficiais nazistas estão se infiltrando na sociedade americana para criar um IV Reich nos Estados Unidos. Então, a equipe começa uma busca sangrenta para levar os nazistas à justiça.

Al Pacino interpreta Meyer Offerman, a cabeça operação, que recruta Jonah Heidelbaum (Logan Lerman, As Vantagens de Ser Invisível) para o grupo de caçadores, depois que a sua avó foi assassinada misteriosamente. Com sede de vingança, Heidelbaum recebe treinamento direto de Offerman.

Confira o trailer:

