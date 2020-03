Álbum de Donald Glover 'desaparece' da internet horas após lançamento

O novo disco de Childlish Gambino, nome artístico do rapper, ator e dublador Donald Glover, teve estreia inusitada neste domingo (15). Um site minimalista, contendo apenas uma arte em quatro seções, uma caixa de texto e o nome do artista, tocava em repetição infinita as canções do novo álbum.

"Donald Glover Presents" contém 12 faixas, incluindo “Feels Like Summer,” “Algorythm,” e “Warlord,”, que tiveram sua estreia no Coachella no ano passado. O álbum conta com participações especiais de SZA, Ariana Grande e 21 Savage.

As músicas ainda não foram ao streaming, e só estão disponíveis, no momento, em gravações feitas por fãs a partir do site oficial.

Ainda no domingo, poucas horas após o lançamento, Glover retirou o site do ar. No momento, o endereço https://donaldgloverpresents.com/ exibe apenas uma tela branca, sem som.