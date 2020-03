5 coisas que você precisa saber sobre Jesús Mosquera, o protagonista de Toy boy

Se você ainda não conhece Jesús Mosquera, é provável que em algum momento ouvirá falar sobre ele. Isso porque o ator é protagonista de 'Toy boy', nova série espanhola disponíveis na Netflix, que já está em segundo lugar como mais assistida no Brasil. Pensando em apresentá-lo para os nossos leitores, selecionamos 5 coisas que você precisa saber sobre o ator.

#1. Ele é do sul da Itália

O ator, de 25 anos, é de Málaga, Fuengirola, que fica no sul da Itália e é conhecida por suas lindas praias.

#2. Foi encontrado em uma academia

Os responsáveis por escalar a equipe da série notaram Jesus enquanto ele treinava em uma academia. Na época, a ideia era contratar alguém para um papel menor e propuseram fazer um teste de câmera. Jesús foi tão bem, que eles o escalaram como protagonista.

#3. Já trabalhou como jogador

O futebol é uma de suas paixões. Ela é fã do Real Madrid e jogou como zagueiro central em diferentes subsidiárias dos principais times de futebol da Espanha.

#4. 'Toy boy' é seu primeiro grande trabalho

É a primeira vez que ele participa de uma série com alta produção. No entanto, Jesus também teve uma pequena participação na quarta temporada de 'Down There'.

#5. Ele teve que se mudar para Madri

Para fazer parte da série, o ator teve que se mudar para Madri e passar por aulas de teatro e dança. Além disso, combinou as aulas com treinamento físico intenso.