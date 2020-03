Velozes e Furiosos 9 , Mulan e 007: Os lançamentos adiados por causa do coronavírus

Além de festivais e eventos cancelados, a crise de coronavírus também provocou o adiamento de lançamentos no cinema. Previsto para estrear em maio deste ano, o filme Velozes e Furiosos 9 foi adiado para 2 de abril de 2021.

"Ficou claro que não será possível para todos nossos fãs ao redor do mundo assistir ao filme em maio", informou a página da franquia no Facebook.

A Disney também adiou o lançamento do live action de Mulan, mas a nova data ainda não foi divulgada. Um Lugar Silencioso 2 chegaria aos cinemas brasileiros na próxima semana, mas teve a estreia adiada por tempo indeterminado.

O novo 007, "Sem tempo para morrer", foi oficialmente adiado para o dia 25 de novembro. No Brasil, o coronavírus também causou mudanças no lançamento dos dois filmes sobre o caso Simone Von Richthofen, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Novas datas serão anunciadas.

Gravações adiadas

As gravações de Missão Impossível 7 também sofreram mudanças na Itália, um dos países mais afetado pela doença. Mesmo assim, a data de estreia foi mantida e está prevista para 23 de julho de 2021.

Algumas séries também tiveram as filmagens adiadas: Riverdale, que teve um membro da equipe em contato com um paciente infectado, e Carnival Row, que teve as gravações da 2ª temporada paralisadas.

Grey's Anatomy também teve a produção da 16ª temporada adiada após o surto da doença. A diretora e produtora-executiva Debbie Allen e o produtor James Williams informaram que a paralisação será de pelo menos 2 semanas. 21 dos 25 episódios já foram gravados.