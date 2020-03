Pela 1ª vez no Brasil, mostra revela cotidiano de John Lennon em NY

Pela primeira vez no Brasil, a exposição “John Lennon em Nova York por Bob Gruen”, que estreia nesta sexta-feira (13) e vai até 7 de junho no Museu da Imagem e do Som, revela o cotidiano do artista na cidade americana entre os anos de 1971 e 1980.

Gruen, o autor dos cliques, é um dos maiores fotógrafos de rock na história. A mostra celebra os 80 anos de nascimento e 40 anos do legado de Lennon (1940-1980).

Bob Gruen está por aqui nesta semana de abertura e vai trocar uma ideia com o público amanhã, no auditório do museu, às 14h. A conversa tem entrada gratuita e será seguida de sessão de autógrafos do catálogo.

“Conheci John e Yoko no início de 1971, pouco depois de eles se mudarem para Nova York. Eles moravam em um apartamento bem próximo ao meu. Na primeira vez que nos encontramos, descobrimos que compartilhávamos o mesmo senso de humor, e eles gostaram de mim e das minhas fotos e me pediram para eu manter contato e tirar fotos sempre que pudesse”, relembra o fotógrafo.

“Ao longo dos anos, construímos uma estreita amizade, que mantenho com Yoko. Tive a oportunidade de fotografar seus momentos em público, assim como muitos momentos pessoais e íntimos. Sempre achava divertido visitar John e Yoko. John era uma pessoa muito engraçada, sempre fazendo todos rirem ao seu redor. Ele também era muito inteligente e perspicaz, por isso eu aprendia ao mesmo tempo em que dava risada.”

As capturas mostram Lennon como estrela do rock e artista solo após deixar os Beatles e sua fase de defensor dos direitos humanos. Também revelam as bonitas cenas familiares do casal com seu filho, Sean.

E, sabe aqueles retratos que você já deve ter visto em estampas de todo tipo e capas de caderno, do músico vestindo uma camiseta da cidade de Nova York e em frente à Estátua da Liberdade, fazendo o sinal da paz? Pois são de Bob Gruen e também compõem a galeria, entre outras 130 imagens e uma seleção inédita de 30 fotos antigas em ampliações originais.