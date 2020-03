McFly adia para setembro shows no Brasil

A banda McFly divulgou um comunicado nesta sexta-feira (13) adiando os sete shows que faria no Brasil nas próximas semanas por conta do coronavírus.

"Devido às consequências impostas pela crise mundial da saúde e pela pandemia de Coronavírus, alertada pelo OMS, os shows do McFly no Brasil foram adiados".

Os britânicos, no entanto, já anunciaram as novas datas em setembro e outubro para as apresentações no pais. Confira a seguir:

24 de setembro – São Paulo

25 de setembro – Curitiba

27 de setembro – Porto Alegre

29 de setembro – Uberlândia

01 de outubro – Ribeirão Preto

03 de outubro – Belo Horizonte

04 de outubro – Rio de Janeiro

O comunicado ainda diz que os ingressos já comprados serão válidos para as novas datas. O primeiro show aconteceria no dia 19 de março em Uberlândia e o último no dia 29, em Porto Alegre.