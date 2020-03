Histórias da minha área: Djonga lança quarto álbum nesta sexta-feira

O rapper mineiro Djonga lança seu quarto álbum nesta sexta-feira (13), "Histórias da minha área", previsto para estrear às 18h no Youtube.

O novo álbum tem 10 faixas e conta com algumas participações especiais, como NGC Borges e FBC, em "Gelo", e Don Juan, na música "Mania". Com o lançamento, o rapper mantém o ritmo de um álbum novo por ano: Heresia, de 2017, O menino que queria ser Deus, 2018, e Ladrão, em 2019.

A capa do disco foi divulgada na segunda-feira (6) e repercutiu nas redes sociais. Na foto, feita por Daniel Assis, Djonga aparece sentado com cinco corpos baleados ao seu redor.

"Quando eu conto a história da minha área, acho que conto a história de todas as áreas do Brasil que se parecem com de onde eu vim”, escreveu o rapper nas redes sociais. “Vocês sabem do que eu tê falando, pelo menos quem veio de lá sabe do que eu tô falando… Quem não cresceu preso dentro de casa vai entender o que eu tô falando, só não é garantia que vão gostar do que eu to falando”.