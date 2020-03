Amazon Prime Video: 5 séries para assistir enquanto você fica recluso em casa

Se você está preocupado com o surto de coronavírus e com os dias de isolamento em casa, pode tentar, pelo menos, olhar para o lado positivo dessa história: é um ótimo momento para descansar e assistir às séries do catálogo do Amazon Prime Video. Na plataforma de streaming, você encontrará programas de vários gêneros.

Amor Moderno

Amor Moderno é uma referência às comédias românticas clássicas dos anos 90 sobre nova-iorquinos atormentados por problemas do coração. Inspirada na coluna do The New York Times, a série é encantadora e conta com um ótimo elenco, incluindo Tina Fey, Dev Patel e Anne Hathaway.

Divulgação

Homecoming

Já Homecoming é um thriller repleto de efeitos visuais e a ótima performance de Julia Roberts. Do mesmo criador do Mr. Robot, Sam Esmail, o programa conta a história de uma funcionária do governo que lida com paranoia, conspirações e memórias reprimidas. Uma segunda temporada está prevista para este ano.

Divulgação

Maravilhosa Sra. Maisel

Estrela do serviço de streaming, Maravilhosa Sra. Maisel provou ser um sucesso nas cerimônias de premiação e entre o público. Mas nao poderia ser diferente,já que a criadora, Amy Sherman-Palladino, manteve o ritmo da sua série Gilmore Girls e um toque dos stand-ups dos anos 50.

Divulgação

Mozart in the Jungle

Uma comédia inteligente e despretensiosa. Mozart in the Jungle tem uma premissa intrigantemente única (as aventuras românticos dos músicos da Sinfônica de Nova York) e um elenco que inclui Lola Kirke, Malcolm McDowell e Gael Garcia Bernal. Parece um charmoso filme de Woody Allen.

Divulgação

Transparent

Transparent se envolveu em controvérsias com as acusações conta o astro protagonista, Jeffrey Tambor. De qualquer forma, continua sendo um dos programas de TV mais importantes da década passada: uma comovente representação da identidade trans que se tornou mais forte e politicamente mais inteligente.