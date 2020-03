Alok cancela turnês internacionais por causa do coronavírus

O DJ Alok informou, por meio de nota, que vai cancelar suas turnês que seriam realizadas na próxima semana nos Estados Unidos, e em abril, na China, com duração de 15 dias cada uma, para evitar a disseminação do coronavírus.

Veja também:

Veja eventos que foram cancelados ou adiados no Brasil pelo surto de coronavírus

Anitta diz que queria estar no ‘BBB’ para evitar novo coronavírus

No comunicado, Alok afirma que vai seguir as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde). "O artista ressalta sua prioridade e preocupação com a saúde do seu público, equipe e colaboradores, o que é de extrema responsabilidade em sua carreira", diz a nota divulgada