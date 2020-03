Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, são diagnosticados com coronavírus na Austrália

Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com coronavírus na última semana. O casal está na Austrália, onde Hanks filma a cinebiografia de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann.

O ator contou que começaram a ter sintomas típicos. "Nos sentimos um pouco cansados, com frio e dores no corpo. Rita tinha calafrios. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo", escreveu Hanks em um comunicado publicado no Twitter.

Na foto que acompanha o texto, aparece uma lata de lixo com uma luva e o ator confirmou que está isolado, seguindo protocolos de saúde. "Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer além de enfrentar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!", finalizou.