Silvio Santos não voltará ao Brasil por conta do coronavírus

De férias nos Estados Unidos, Silvio Santos foi aconselhado a adiar sua volta para o Brasil e ficar longe das gravações até a transmissão da doença demonstrar declínio no País.

O repórter Rafael Pessina contou no Melhor da Tarde desta quinta, 12, que o SBT já está preocupado com a ausência do patrão, por ter apenas alguns programas gravados na gaveta, mas recomendou que Silvio não voltasse.

Com 89 anos, o apresentador faz parte do grupo de risco mais sério em relação ao contágio. O dono do SBT está sendo aconselhado a permanecer em Orlando e também não entrar em nenhum avião comercial por enquanto.

Além de Silvio, Raul Gil, 82 anos, e Carlos Alberto de Nóbrega, 84 anos, também têm sido aconselhados a modificar as gravações de seus programas na emissora.

Com a opção de gravar sem plateia, Silvio disse que não, já que as famosas colegas de trabalho representam uma parcela enorme do programa.