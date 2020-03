NBA anuncia suspensão da temporada após jogador ser diagnosticado com coronavírus

A partida da NBA entre o Utah Jazz e o Oklahoma City Thunder foi adiada após jogadores apresentarem sintomas do novo coronavírus. Logo depois, nesta quarta-feira, Rudy Gobert, do Utah Jazz, foi confirmado com a doença e a NBA anunciou a suspensão da temporada.

Os torcedores foram avisados sobre a suspensão minutos antes do início do confronto. Não há data definida para o que o torneio seja retomado.