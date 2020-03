'Estou preocupada com o coronavírus', diz Grazi Massafera ao negar casamento

A atriz Grazi Massafera negou as informações divulgadas por alguns sites de que ela teria se casado com o ator Caio Castro enquanto os dois estavam em uma viagem nas Ilhas Maldivas.

Grazi fez uma postagem na sua conta no Instagram em que esclarece os rumores, informando que não está casada com o ator. "Não me casei nem fiz cerimônia nas Maldivas. Viajei de férias", diz ela

A artista também aproveitou para negar outros rumores ligados ao casal que surgiram após a informação do casamento: "Não ganhei carro! Não comprei enxoval! Comprei tênis para minha filha e essenciais para a casa".

"A única verdade: estou preocupada com o coronavírus. Vamos voltar nossas energias para o que é real e que, de fato, importa", conclui a publicação, fazendo uma referência à pandemia do novo coronavírus. Caio Castro também negou o casamento, por meio de uma live no Instagram que ele realizou na quarta-feira, 11.