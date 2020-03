Cardi B faz desabafo nas redes sociais sobre novo coronavírus

Cardi B usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para fazer um desabafo sobre o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19 nesta quarta. Nas duas últimas semanas, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou.

Leia mais:

Doria anuncia medidas contra coronavírus em SP e descarta cancelamento de eventos

"Governo, deixa eu falar uma coisa! Eu não sei do que se trata essa p**** de coronavírus! Eu não entendo como essa m**da era de Wuhan, China, e agora, de repente, está em 'turnê' pelo mundo", declarou a rapper americana.

Em um vídeo publicado no Instagram, Cardi B mostra indignação e receio em relação ao novo coronavírus. "Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tô com medo, tô com um pouco de medo. Essa m***a tá me deixando em pânico! Muitos de vocês acham que é uma brincadeira, como eu estava pensando, só porque você acha que é mutante", disse.

Assista ao vídeo abaixo: