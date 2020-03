Pearl Jam adia turnê do novo disco por conta do coronavírus

Com lançamento do disco Gigaton marcado para o dia 27 de março, o Pearl Jam anunciou, nesta terça-feira (10), que vai adiar a turnê do novo álbum por conta da crise de coronavírus.

A banda tinha 17 shows marcados na América do Norte e os adiou indefinidamente, em um comunicado feito pelo Instagram. "Nós sempre vamos manter a saúde e o bem estar dos nossos fãs como prioridade", afirmaram.

Veja também:

Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão

Por conta do coronavírus, jogo Manchester City x Arsenal pelo Campeonato Inglês é cancelado

A banda disse ainda que tentou procurar outras soluções, mas os riscos de contaminação da doença são muito altos, já que muitos fãs vem de outras cidades, estados e países para assistir o show.

O Pearl Jam também se queixou da falta de informações claras dadas pelo governo dos Estados Unidos “em relação à segurança do povo e à nossa possibilidade de trabalhar”. "Nós não temos razões para acreditar que [o surto de coronavírus] vai estar sob controle nas próximas semanas".

Gigaton tem 12 faixas e é novo disco da banda após sete anos.