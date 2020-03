Luísa Sonza embarca para turnê nos EUA em junho

Luísa Sonza é mais uma brasileira do pop a fazer as malas e embarcar para uma turnê internacional. A cantora gaúcha confirmou há pouco participação na Parada LGBTQ+ de Nova York, a Pride Island, que ocorre em 27 de junho. Janelle Monae é a atração principal do dia.

We are excited announce @JanelleMonae as the headliner for Pride Island Saturday. Also featuring @BettyWho @LuisaSonzaOfcc @pussyrrriot @cocoandbreezy

Sunday DJs @EddieMartinez00 and @DJDaniToro

Pre-sale tickets available now for Mastercard holders: https://t.co/pjY4DShiUM pic.twitter.com/MQ21S3dISN

— New York City Pride (@NYCPride) March 6, 2020