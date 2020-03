Angélica conta que fez ultrassom de gravidez no veterinário

A apresentadora Angélica fez uma revelação inusitada no programa Que História É Essa Porchat?, apresentado por Fabio Porchat. Grávida de seis meses da filha mais nova, Eva, Angélica realizou um ultrassom em uma clínica veterinária.

Ela estava gravando uma temporada do seu programa de entrevistas, o Estrelas, em Trancoso, na Bahia, quando passou mal após um jantar por volta das onze horas da noite.

Angélica estava acompanhada do marido, o apresentador Luciano Huck, e toda a equipe do programa, e contou que comeu muito e acabou desmaiando no restaurante. "Eu acordei, parece que fiquei bastante tempo desacordada, com pessoas ao meu redor. Eles juntaram cadeiras e me deixaram deitada, com aquele barrigão", conta.

LEIA MAIS:

Canção ‘bad guy’, de Billie Eilish, é maior single global de 2019

Luísa Sonza embarca para turnê nos EUA em junho

Depois de ser atendida por um médico que estava no local, foi recomendado que ela realizasse um ultrassom. A equipe do programa encontrou um local, mas era uma clínica veterinária. "A produção, eficientíssima, conseguiu, me botaram no carro, a gente foi, a gente tava passando o carro, ele parou e eu olhei 'clínica veterinária"", disse a apresentadora.

Angélica foi examinada por um veterinário, que realizou o ultrassom. "Me botaram naquela maca de cachorro, no caso cadela, naquela que é prateadinha, geladinha", brincou Angélica. Mesmo assim, a apresentadora foi examinada e estava tudo bem, após a situação curiosa, ela ainda acabou vomitando na clínica antes de ir embora.

O relato de Angélica ocorreu no primeiro episódio da segunda temporada de Que História É Essa Porchat?, que estreou na terça-feira, 10. O programa é conduzido por Fabio Porchat e conta com os convidados e a plateia contando experiências inusitadas pelas quais passaram. Além de Angélica, estiveram no programa Nany People e Jonathan Azevedo.